Всего в Украине выявили уже 166 244 случая коронавируса.

С начала пандемии в Украине обнаружили наибольший суточный прирос заболеваемости коронавирусом - 3584 заражения. Больше всего случаев в Харьковской, Тернопольской областях и в Киеве.

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Умерли 60 пациентов, у которых было осложненное течение коронавируса, зато выздоровели 1 589 человек.

Данные по состоянию на 16 сентября согласно системе мониторинга распространения пандемии СНБО Украины.

Отметим, предыдущий антирекорд был почти на 400 случаев меньше. Он был зафиксирован 11 сентября.

Днем ранее, 16 сентября, Минздрав отчитывался о 2958 новых случаях.

В целом в Украине COVID-19 заболели 166 244 человек, из которых побороли недуг уже 79 913. Известно, что 3 400 пациентов с диагнозом коронавирус умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.

По состоянию на сейчас сложная эпидситуация в Киеве (+379), Харьковской области (+483), Одесской области (+325), Тернопольской области (+390), Львовской области (+234).

Отметим, сегодня в Украине будет принято решение об обновлении зон карантина. На этой неделе Киев попал в "оранжевую" зону.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Киев – 18 449 (+379);

Львовская область – 17 664 (+234);

Харьковская область - 13 915 (+483);

Черновицкая область-12 640 (+147);

Ивано-Франковская область - 11 856 (+179);

Ривненская область-10 797 (+90);

Одесская область-10 602 (+325);

Тернопольская область-10 394 (+390);

Закарпатская область-8 931 (+102);

Киевская область-7 342 (+135);

Волынская область-6 593 (+89);

Винницкая область-5 039 (+63);

Житомирская область-4 656 (+113);

Хмельницкая область - 4 198 (+65);

Днепропетровская область-3 653 (+114);

Черниговская область-3 034 (+112);

Черкасская область-2 820 (+81);

Сумская область-2 724 (+84);

Запорожская область-2 673 (+82);

Донецкая область-2 272 (+92);

Николаевская область-2 252 (+81);

Полтавская область - 1 363 (+56);

Кировоградская область-951 (+17);

Херсонская область-737 (+35);

Луганская область-689 (+36).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине: что известно по состоянию на 17 сентября

Вчера Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина. Регионы подключили к принятию решения по "красным" зонам.

На Буковине уже 12,6 тысячи случаев инфицирование COVID-19. 16 сентября на Буковине коронавирусную инфекцию диагностировали у 147 человек.

С августа в Одесской области наблюдается значительный рост новых инфицированных COVID-19. В понедельник с госпитализацией в опорное медучреждение Одессы возник настоящий коллапс. 14 сентября во дворе больницы мужчина насчитал 16 карет «скорой». Некоторые водители подтвердили, что это очередь в приемную.

Почти половина (45%) украинцев считают введенные властью меры борьбы с COVID-19 оптимальными.

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Автор: Виктория Гордиенко