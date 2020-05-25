Некачественные средства защиты для медиков: СБУ завела дела на шесть компаний
СБУ открыла уголовные производства против шести компаний за поставки некачественных средств защиты для медиков или отсутствие поставок закупленных товаров.
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Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.
«Служба безопасности Украины сообщила, что начаты уголовные производства в отношении шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего - не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество т.д.», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19.
В Украине по состоянию на утро 25 мая зарегистрировано 21 тысяча 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.
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