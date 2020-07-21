В Украине коронавирусом заразились более 60 тысяч человек: статистика в регионах

За прошедшие сутки в Украине COVID-19 обнаружили в 673 человек.

В Украине 21 июля утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 60 166. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросло на 673 человека. Наибольшее количество больных зафиксировано на Львовщине.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

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С начала пандемии умерло 1518 людей. Количество выздоровевших составило уже 32 199. На сегодня все еще болеет 26 449 человек.

Антирейтинг вновь возглавила Львовская область, где подтвердили 114 новых случаев инфицирования. К сожалению, 3 пациента умерли от осложнений заболевания. В целом на Львовщине выявлено 8 229 случаев коронавируса, из которых активными являются 6 308.

Второе место занимает Киев, где выявлено 7 034 случаев заражения COVID-19. В столице Украины за прошедшие сутки не зафиксировано летальных случаев.

Всего проведено 894 393 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 760 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2330 случаев;

Волынская область - 3318 случаев;

Днепропетровская область - 1224 случая;

Донецкая область - 797 случаев;

Житомирская область - 1609 случаев;

Закарпатская область - 4518 случаев;

Запорожская область - 682 случая;

Ивано-Франковская область - 3611 случаев;

Кировоградская область - 686 случаев;

г. Киев - 7034 случая;

Киевская область - 3332 случая;

Львовская область - 8229 случаев;

Луганская область - 110 случаев;

Николаевская область - 524 случая;

Одесская область - 2638 случаев;

Полтавская область - 356 случаев;

Ривненская область - 5183 случая;

Сумская область - 371 случай;

Тернопольская область - 2466 случаев;

Харьковская область - 3082 случая;

Херсонская область - 216 случаев;

Хмельницкая область - 991 случай;

Черновицкая область - 5363 случая;

Черкасская область - 847 случаев;

Черниговская область - 649 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 июля 2020 в Центр поступило 1044 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 109 954 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, 20 июля Минздрав отчитался о 651 новом случае, 13 смертях и 560 пациентах, которые за сутки выздоровели.

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