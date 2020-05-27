Степанов назвал количество больных в Украине COVID-19 детей и медиков

За минувшие сутки заболел 321 человек, из них 14 детей и 58 медработников.

В Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 1 тыс. 595 детей и 4 тыс. 241 медик.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболел 321 человек, из них 14 детей и 58 медработников. Были госпитализированы 95 человек. Зафиксировано 14 летальных случаев. При этом выздоровели 420 человек. В общем за все время пандемии в Украине заболели 21 тыс. 905 человек. Из них 1 тыс. 595 детей и 4 тыс. 241 медик", - сказал он.

За последние сутки, по словам Степанова, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 43, Ривненской области - 39 и городе Киеве - 29.

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