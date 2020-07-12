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Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 53 тысячи

09:16, 12 июля 2020
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В Украине растет число случаев COVID-19 / УНИАН

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По данным СНБО, жертвами эпидемии в Украине на сегодня стали 1383 человека (+11 за сутки). 26 118 человек выздоровели (+457 за сутки).

Больше всего больных выявлено во Львовской области – 7003. За сутки там выявлен еще 121 больной. В городе Киеве зафиксировано 6182 случаев (+67 за сутки). В Черновицкой области - 5 140 случаев (+23), в Ривненской – 4598 (+78), в Закарпатской – 3909 (+67)

Напомним, по состоянию на утро 12 июля во всем мире зафиксировали 12 717 908 случаев коронавирусной инфекции – на 219 тысяч больше, чем сутками ранее. Жертвами болезни во всем мире стали 565 138 тысяч человек. 7 005 299 больных выздоровели.

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