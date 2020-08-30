За прошедшие сутки среди военных зарегистрировано 37 новых случаев инфицирования коронавирусом.

На сегодня в Вооруженных силах Украины коронавирус выявлен у 633 человек.

Об этом сообщается на странице командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

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За прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В учреждения здравоохранения госпитализировали 6 больных, остальные - лечатся дома.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 1066 человек, умерли - шестеро. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 706 человек.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 30 августа зарегистрировали еще 2 096 новых случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии уже 119 074 инфицированных. По состоянию на сегодняшнее утро общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 25 миллионам.

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Автор: Елена Коваленко