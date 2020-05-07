"Иллюзия защиты": в Минздраве заявили, что в регионах для медиков закупали непригодные защитные костюмы

Антикоррупционный парламентский комитет обратится в Государственную аудиторскую службу и Счетную палату о проведении внеочередного аудита операции по закупке за государственные деньги средств защиты в связи с коронавирусом.

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что из-за закупки в регионах непригодных защитных костюмов 2,5 тысячи врачей заболели COVID-19, в том числе из-за "иллюзии защиты".

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Как сообщили УНИАН в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады, об этом Шаталова сказала 6 мая на заседании парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики в режиме видеоконференции, в котором приняли участие 17 членов комитета.

Комитет заслушал информацию Министерства здравоохранения по закупке защитных костюмов для врачей. Был рассмотрен вопрос о соблюдении Минздравом законодательства при закупке защитных костюмов для врачей, в частности, возможного завышения цены.

Информацию в режиме видеоконференции предоставила Шаталова. Она сообщила, что закупки осуществляет подчиненное Минздраву государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Согласно информации Шаталовой, 20 марта Кабмин выделил министерству 35 миллионов гривень на закупку средств защиты в условиях пандемии коронавируса. Минздрав решил закупить комбинезоны с биологической защитой. ГП "Медицинские закупки Украины" был объявлен и проведен тендер без согласования технических условий закупки.

Однако, по словам представителя Минздрава, министерство выявило, что в регионах закупались совершенно непригодные защитные костюмы для медиков - из марли и бязи, которые не соответствуют требованиям.

"На сегодняшний день 2,5 тысячи врачей заболели и, в том числе, из-за "иллюзии защиты", - подчеркнула она.

Комитет принял решение обратиться в Государственную аудиторскую службу и в Счетную палату о проведении внеочередного аудита операции по закупке за государственные деньги средств защиты в связи с коронавирусной болезнью, а также просит эти ведомства и Государственную таможенную службу предоставить информацию о том, ввозились ли такие средства защиты как гуманитарная помощь или по каким-то договорам.

Также Комитет рассмотрел вопрос о закупках медицинского оборудования за дополнительные средства с неоправданным привлечением посредников. По итогам обсуждения комитет решил направить запрос в Министерство развития громад и территорий Украины с просьбой предоставить всю имеющуюся документацию по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, согласно последним данным Минздрава, во время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 тысячи 660 медиков.