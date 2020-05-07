Во Львовской области второй день подряд фиксируют рекордное количество больных COVID-19
10:05, 07 мая 2020Страна
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За последние сутки во Львовской области подтвердили 42 новых случая коронавируса.
Иллюстрация / REUTERS
Во Львовской области второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом.
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Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на странице в Twitter.
"+42 подтвержденных диагноза COVID-19 за сутки на Львовщине. Это больше, чем было вчера. Не можем делать объективных выводов с 2 дней, но динамика увеличивается, и мы за этим внимательно следим", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, сутками ранее во Львовской области зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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