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Во Львовской области второй день подряд фиксируют рекордное количество больных COVID-19

10:05, 07 мая 2020
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на странице в Twitter.

"+42 подтвержденных диагноза COVID-19 за сутки на Львовщине. Это больше, чем было вчера. Не можем делать объективных выводов с 2 дней, но динамика увеличивается, и мы за этим внимательно следим", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сутками ранее во Львовской области зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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