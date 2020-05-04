Украина начинает подготовку к выходу из карантина - Зеленский

Кабинет министров готовит решение, которое поможет предпринимателям и потребителям подготовиться к безопасному выходу из карантина.

Ограничительные меры по противодействию СOVID-19 будут действовать в Украине до 11 мая, однако процесс подготовки к выходу из карантина начнется на этой неделе.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, об этом Зеленский заявил на ежедневном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса.

По его словам, Кабинет министров готовит решение, которое поможет предпринимателям и потребителям подготовиться к безопасному выходу из карантина.

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«Мы должны сохранять ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей - самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мерам. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей - мы всей страной будем готовиться для этого уже на текущей неделе», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже оно было продлено до 24 апреля, а затем - до 11 мая.

«Мы должны сохранять ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей - самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мерам. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей - мы всей страной будем готовиться для этого уже на текущей неделе», - отметил президент.