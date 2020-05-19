В Ужгороде проверяют информацию о вспышке СOVID-19 в супермаркете

В СМИ сообщили о заболевании шести работников супермаркета. Однако, несмотря на это, заведение продолжает работать.

В Ужгороде правоохранители проверяют информацию, опубликованную в местных СМИ, о вспышке СOVID-19 среди работников одного из торговых заведений города.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

«В Ужгороде прокуратура зарегистрировала уголовное производство по сообщению местных СМИ о резкой вспышке инфекции COVID-19 в одном из торговых заведений областного центра. В частности, в сообщении прессы говорится, что несмотря на заболевание шести работников данного заведения, супермаркет и дальше продолжает работать», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в рамках следствия правоохранители, с привлечением соответствующих специалистов, проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в указанном заведении, а также будут приняты меры для предотвращения распространения инфекции среди работников магазина и жителей Ужгорода.

По сведениям прокуратуры, предварительная правовая квалификация по данному производству по ч.1 ст. 325 УК Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Ранее в своем Телеграмм-канале журналист Виталий Глагола сообщил, что вспышка COVID-19 среди работников произошла в ужгородском супермаркете «Вопак». По его информации, заболели сразу 6 работников.

«Первый случай зафиксировали более недели назад, но огласки вспышки коронавируса в маркете избегали. Персоналу запретили рассказывать о больных коллегах, а тем временем супермаркет продолжает работать», - рассказал он.

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