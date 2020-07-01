В Минздраве рассказали, как долго украинцы болеют коронавирусом

По словам министра здравоохранения, все зависит от тяжести заболевания.

В Украине в среднем продолжительность коронавирусной болезни составляет около трех недель.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"В среднем у нас около трех недель в стране - продолжительность коронавірусной болезни. Но в то же время иногда она и 30 дней, 39 дней, в зависимости от тяжести (течения) болезни", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, за сутки в Украине было зафиксировано 664 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

01 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 44 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальных, 19 548 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая. Всего проведено 666 147 тестирований методом ПЦР.

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