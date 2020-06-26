В Киеве на рынке "Троещина" зафиксировали вспышку коронавируса

COVID-19 подтвердили у 5 работников рынка.

На вещевом рынке "Троещина", который является крупнейшим в Киеве, зафиксировали вспышку коронавируса. COVID-19 уже подтвердили у 5 работников рынка.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram.

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"Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у 5 работников. Они лечатся на самоизоляции", - рассказал Кличко.

Сейчас Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", - добавил столичный глава.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 июня количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки выявили заболевание на коронавирус, увеличилось на 115 человек. Это новый антирекорд в столице. На сегодня в Киеве уже 4724 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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