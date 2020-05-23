В Киеве зарегистрировано 2 569 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 47 новых

Среди инфицированных прошедшие сутки новым коронавирусом 14 медиков.

В Киеве зарегистрировано 2 тыс. 569 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 47 новых.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек. Среди них 14 медиков. На сегодня в столице уже 2 тыс. 569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

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По словам Кличко, за минувшие сутки коронавирусной болезнью заболели 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет, а также 16 мужчин в возрасте от 32 до 74 лет и 2 мальчика, которым 7 и 14 лет.

В больницы прошедшие сутки госпитализировали 7 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Мэр рассказал, что больше всего больных за минувшие сутки обнаружили в Дарницком - 10, в Святошинском – 9, и в Деснянском районах столицы - 8.

"Выздоровели в сутки 13 человек. Всего коронавирус преодолел 351 житель столицы", - добавил Кличко.

Отметим, сегодня, 23 мая, в КГГА заявили, что эпидситуация в столице соответствует введенным правительством критериям для ослабления карантина и сообщили о возобновлении в обычном режиме работы общественного наземного транспорта и с 25 мая – работы метро.

Как сообщал УНИАН, за все время пандемии в Украине заболели 20 тыс. 580 человек, из них 1 тыс. 494 детей и 4 тыс. медработников. Поправились 6 тыс. 929 человек, умерли 605.

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