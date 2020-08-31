Коронавирус в Киеве не сдает свои позиции / фото УНИАН

Об этом заявил руководитель ведомства Олег Рубан, передает "РБК-Украина".

"Прежде всего, завершился каникулярный период. Это значит, что каждый день будут регистрироваться антирекорды. В среду, четверг и пятницу, и воскресенье будет увеличиваться количество койкобольных потому, что увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации", - сказал Рубан.

По его словам, ожидается увеличение локальных вспышек в коллективах.

"Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул" - пояснил он.

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Автор: Юрий Годован