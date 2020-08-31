Глава столичной Госпродпотребслужбы предупредил о ежедневных антирекордах.

В Киеве после начала учебного года возможна вспышка коронавируса, прогнозируют в столичном управлении Госпродпотребслужбы.

Об этом заявил руководитель ведомства Олег Рубан, передает "РБК-Украина".

"Прежде всего, завершился каникулярный период. Это значит, что каждый день будут регистрироваться антирекорды. В среду, четверг и пятницу, и воскресенье будет увеличиваться количество койкобольных потому, что увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации", - сказал Рубан.

По его словам, ожидается увеличение локальных вспышек в коллективах.

"Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул" - пояснил он.

Коронавирус в Киеве: статистика

Количество больных коронавирусом в столице увеличилось за сутки на 277 человек, среди них 17 детей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 63. В Дарницком – 38. В Оболонском и Соломенском районах – по 33 случая.

В Украине за минувшие сутки количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 2141 пациента.

Накануне в Минздраве назвали условие, при котором весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию.

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Автор: Юрий Годован