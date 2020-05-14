В Киеве число случаев COVID-19 превысило две тысячи, за сутки умерли два человека

Количество инфицированных в Киеве увеличилось еще на 52 человека.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание на коронавирус, увеличилось на 52 человека, двое людей умерли. Количество случаев COVID-19 уже больше двух тысяч.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

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«Количество жителей города, в которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирус, увеличилась еще на 52 человека. Среди них — 6 медиков. За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умерли двое людей. Всего за это время — 42 летальных случая. На сегодня в столице уже в 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — сообщил Кличко.

Так, среди тех, что заболели: 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года и 4 девочки — от двух до шестнадцати лет. А также 15 мужчин от 23 до 80 лет и два мальчика, которым 12 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Поправились за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 189 жителей столицы.

«Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 11. Днепровском — 8 и по 7 случаев в Деснянском и Голосеевском районах столицы», — отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 апреля на коронавирус в Украине заболело 16 874 лица, 4143 выздоровели, 456 умерли от осложнений.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 422 человек, 17 пациентов умерли, выздоровела рекордное количество пациентов — 427. В Минздраве отметили, что впервые суточное количество тех, кто выздоровел, превысило число новых случаев инфицирования.

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