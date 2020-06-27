В Министерстве здравоохранения призвали украинцев соблюдать соответствующие рекомендации, следить за личной гигиеной и не забывать, что карантин до сих пор действует.

Украина попала в список стран с высокими темпами распространения COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава «Коронавирус_инфо».

Отмечается, что в этом списке также оказались Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдова и Швеция.

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При этом в Министерстве здравоохранения призвали украинцев соблюдать его рекомендации, следить за личной гигиеной и не забывать, что карантин до сих пор действует, поскольку число случаев заболевания может достичь критической отметки.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки было выявлено 948 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано 42 тыс. 065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 110 летальных, 18 тыс. 701 пациент выздоровел.

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