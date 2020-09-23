Сейчас у ребенка двусторонняя пневмония и дыхательная недостаточность.

Во Львове врачи спасают трехлетнюю девочку с осложнениями от COVID-19.

Читайте такжеВ Украине за сутки коронавирусом заболели почти 3,5 тысячи человекОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что первые симптомы у нее проявились еще 12 сентября.

«Сначала это был насморк, а на третий день к нему присоединились лихорадка и одышка. Через стремительное течение болезни ребенка сразу госпитализировали в областной центр. Сейчас у нее двусторонняя пневмония и дыхательная недостаточность. Более недели маленькая пациентка на искусственной вентиляции легких», - говорится в сюжете.

Это первый ребенок в регионе, которого подсоединили к ИВЛ.

Состояние девочки: что говорят врачи

Никаких прогнозов относительно выздоровления ребенка медики пока не дают.

«По состоянию на сегодня состояние девочки остается крайне тяжелым, без динамики. Ребенок находится на высокочастотной вентиляции», – рассказала заведующая реанимации Львовской больницы «Охматдет» Вера Приймакова.

Коронавирус у детей в Украине

С начала пандемии коронавирус подтвердили у более 12 тысяч детей в Украине.

По данным Министерства здравоохранения, лишь один ребенок был на искусственной вентиляции легких.

Львовская пациентка стала вторым ребенком в стране, к которой применили такой метод лечения.

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Автор: Катерина Шварц