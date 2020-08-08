В порт "Пивденный" на Одесщине зашло иностранное судно с больными COVID-19 моряками

В ходе обследования экипажа, в составе которого в момент прибытия в порт было несколько больных моряков, COVID-19 выявлен у 11 человек.

В морской порт «Пивденный» (Одесская обл.) зашло иностранное судно, на котором часть экипажа инфицирована COVID-19.

Об этом в социальных сетях сообщил директор Лабораторного центра МОЗ Украины на водном транспорте Николай Голубятников.

Он отметил, что сейчас эпидемиологи работают по морскому теплоходу (грузоподъемностью 70 тыс. тонн), который в настоящее время находится в указанном порту.

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В ходе обследования экипажа, в составе которого в момент прибытия в порт было несколько больных моряков, COVID-19 выявлен у 11 человек.

«Сейчас судно пришвартовано на карантинный причал, решаем вопросы по госпитализации больных, и по обследованию тех, у кого COVID-19 не выявлен», - сообщил Голубятников.

По его данным, на судно должен прибыть сменный экипаж, судно будет подвержено тщательной дезинфекции.

За последние 30 дней, по словам чиновника, это уже второе судно, на котором выявлены моряки, инфицированные коронавирусом.

При этом капитаны обоих судов уверяли украинских специалистов, что у моряков - обычная простуда, однако обследование показало, что члены экипажа заражены.

«На судне - общая воздушная среда: есть один занос (инфекции - УНИАН), будет перенос всему экипажу… Думать нужно нам всем, как исключить пропуски вируса на территорию (Украины - УНИАН) через систему международного судоходства», - написал Голубятников.

По некоторым данным, судно, на котором выявлены 11 больных, - сухогруз PATRA (флаг Греция).

Как сообщал УНИАН, за прошлые сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 1489 человек, что является новым антирекордом.

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