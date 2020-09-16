В Ровенской области местная жительница, которая в июне переболела коронавирусом, заразилась повторно.
Об этом сообщает издание "Ровно Вечернее" со ссылкой на здолбуновских эпидемиологов.
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Женщина с характерными симптомами и относительно легким течением переболела COVID-19 в июне текущего года, что подтверждено результатами ПЦР-исследования, - говорится в сообщении.
В конце августа эта же пациентка пожаловалась на плохое самочувствие, ее госпитализировали повторно.
Исследование на наличие в организме вируса SARS-CoV-2 в очередной раз дало положительный результат.
Течение болезни характеризовалось как средней степени тяжести. На сегодня женщина уже выздоровела и вернулась на работу.
Что известно о повторном заражении коронавирусом?
Недавно ученые впервые доказали возможность повторного заражения COVID-19. Такие подтвержденные случаи обнаружили в Гонконге, а также в Бельгии и Нидерландах.
В Гонконге установили условия, при которых люди заражаются COVID-19 раз. Все зависит от силы иммунной реакции во время первого заболевания, а также от штамма коронавируса.
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