Это первый случай повторного заражения коронавирусной инфекции в регионе.

В Ровенской области местная жительница, которая в июне переболела коронавирусом, заразилась повторно.

Об этом сообщает издание "Ровно Вечернее" со ссылкой на здолбуновских эпидемиологов.

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Женщина с характерными симптомами и относительно легким течением переболела COVID-19 в июне текущего года, что подтверждено результатами ПЦР-исследования, - говорится в сообщении.

В конце августа эта же пациентка пожаловалась на плохое самочувствие, ее госпитализировали повторно.

Исследование на наличие в организме вируса SARS-CoV-2 в очередной раз дало положительный результат.

Течение болезни характеризовалось как средней степени тяжести. На сегодня женщина уже выздоровела и вернулась на работу.

Что известно о повторном заражении коронавирусом?

Недавно ученые впервые доказали возможность повторного заражения COVID-19. Такие подтвержденные случаи обнаружили в Гонконге, а также в Бельгии и Нидерландах.

В Гонконге установили условия, при которых люди заражаются COVID-19 раз. Все зависит от силы иммунной реакции во время первого заболевания, а также от штамма коронавируса.

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Автор: Наталия Печиборщ