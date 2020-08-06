В Ивано-Франковском облсовете зафиксировали вспышку коронавируса

По предварительной информации, COVID-19 подтвердили в 6 работников исполнительного аппарата областного совета.

В исполнительном аппарате Ивано-Франковского областного совета произошла вспышка заболевания COVID-19.

Об этом сообщил председатель облсовета Александр Сыч на странице в Facebook.

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"Друзья! Сообщаю, что в исполнительном аппарате областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции. О причинах нечего судить. Ведь, несмотря на все системно приняты меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность имеет публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей - проведение заседаний комиссий областного совета и других рабочих органов, сессионные заседания, общение с исполнителями документов и представителями других органов власти, работа с постоянными посетителями и т.д.", - говорится в заметке.

По словам председателя, облсовет будет пытаться и дальше работать в штатном режиме, но просит максимально ограничить непосредственные деловые контакты с сотрудниками аппарата областного совета.

По предварительной информации, COVID-19 подтвердили в 6 работников исполнительного аппарата областного совета.

Как сообщал ранее УНИАН, по состоянию на 6 августа в Ивано-Франковской области 127 новых случаев COVID-19, три случая смерти и 74 - выздоровления. Продолжают болеть 3217 человек.

За минувшие сутки обнаружили 1318 новых случаев заражения, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

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