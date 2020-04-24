Эпидемиолог предупредил о неизбежности второй волны коронавируса

В Украине и других постсоветских странах сложились идеальные условия для респираторных инфекций.

Украина неизбежно столкнётся с новой вспышкой заболеваемости коронавирусом, которая совпадет с другими сезонными инфекциями.

Об этом заявил глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в эфире передачи "Право на власть" на канале 1+1, передает zn.ua.

"Вторая волна коронавирусной инфекции в любом случае придет, как мы подразумеваем, осенью. И это было бы существенным вмешательством и снижением уровня заболеваемости и коронавирусной инфекцией, и сезонным гриппом, и аденомовирусной инфекцией, которую нам также обещают в новом сезоне. К сожалению, в нашей стране, и вообще в постсоветских странах, созданы идеальные условия для того, чтобы заболеть острыми респираторными заболеваниями. К сожалению, мы каждый год видим рост таких заболеваний, который начинается в сентябре и заканчивается в мае", - сказал Александрин.

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Говоря о подготовке ко второй волне эпидемии, Александрин призвал не ограничиваться только мерами карантина, но внедрять новые технологии, позволяющие улучшить контроль за здоровьем и обеспечить профилактику заражения.

"Больше нужно обращать внимание не на ограничительные мероприятия, а на внедрение программ инфекционной безопасности, особенно в социально критических местах - детских садах, школах, лечебных учреждениях", - сказал эпидемиолог.

По словам эксперта, за летний период в Украине следует постараться подготовить ко второй волне наиболее уязвимые общественные места.

"Здесь нужно работать системно, а не так, как у нас на сегодня идет запугивание населения и распространение каких-то таких панических настроений. Я - за то, чтобы мы сегодня акцентировали внимание на системных подходах, на внедрении мероприятий инфекционной безопасности", - заключает Александрин.

Как сообщал УНИАН, в США директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вторая волна коронавируса возможна зимой. По его словам, вспышки сразу двух респираторных заболеваний могут привести к "невообразимой нагрузке" на систему здравоохранения.

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