На Буковине врач повторно заболела COVID-19
19:17, 01 июня 2020Страна
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У нее легкая форма пневмонии. Лечится амбулаторно дома.
Иллюстрация / REUTERS
В Черновцах врач-анестезиолог городской больницы №1 Анна Рибарчук повторно заболела COVID-19.
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Об этом она сказала в комментарии Суспільному Буковини.
У нее легкая форма пневмонии. Лечится амбулаторно дома.
После первого инфицирования она получила два отрицательных результата лабораторных тестов. В то же время ИФА-тестирование не выявило у нее антитела к коронавирусу.
Врач вернулась к работе в красной зоне городской больницы. Примерно неделю назад ей стало плохо, а результат теста на COVID-19 имел снова положительный результат.
Сейчас она с легкой формой пневмонии лечится дома.
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