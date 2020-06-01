На Буковине врач повторно заболела COVID-19

У нее легкая форма пневмонии. Лечится амбулаторно дома.

В Черновцах врач-анестезиолог городской больницы №1 Анна Рибарчук повторно заболела COVID-19.

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Об этом она сказала в комментарии Суспільному Буковини.

У нее легкая форма пневмонии. Лечится амбулаторно дома.

После первого инфицирования она получила два отрицательных результата лабораторных тестов. В то же время ИФА-тестирование не выявило у нее антитела к коронавирусу.

Врач вернулась к работе в красной зоне городской больницы. Примерно неделю назад ей стало плохо, а результат теста на COVID-19 имел снова положительный результат.

Сейчас она с легкой формой пневмонии лечится дома.

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