Новый антирекорд: в Киеве зафиксировано наибольшее суточное количество смертей от коронавируса

В столице за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 179 человек, среди них 16 детей.

В Киеве за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 179 человек, среди них 16 детей.

Об этом городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его данным, впервые в Киеве такое количество летальных случаев за сутки - умерли 7 больных. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 165 киевлян.

Читайте такжеНовый антирекорд в Украине: более 2300 инфицированных COVID-19 за сутки

На сегодняшний день в столице уже 11 тыс. 507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Вчера заболевание было подтверждено у 100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет, у 63 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет, у 5 девочек в возрасте от 2 до 14 лет и 11 мальчиков от 1 месяца до 8 лет.

Заболели в том числе и шестеро медиков.

В больницы попали 24 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 76 человек. Всего коронавирус преодолели 3 тыс. 682 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе - 35, в Дарницком - 27 и в Днепровском районе - 25 случаев.

Коронавирус: последние новости

По состоянию на утро 22 августа в Украине зарегистрировано 102 тыс. 971 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2 тыс. 244 летальные, 51 тыс. 735 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 2 тыс. 328 новых случаев, что является очередным антирекордом.

В мире уже почти 23 млн подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. При этом 14,7 млн больных удалось выздороветь.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева