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Новый антирекорд: в Киеве зафиксировано наибольшее суточное количество смертей от коронавируса

11:16, 22 августа 2020
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В Киеве установлен антирекорд по смертности от COVID-19 / фото REUTERS

Об этом городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его данным, впервые в Киеве такое количество летальных случаев за сутки - умерли 7 больных. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 165 киевлян.

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На сегодняшний день в столице уже 11 тыс. 507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Вчера заболевание было подтверждено у 100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет, у 63 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет, у 5 девочек в возрасте от 2 до 14 лет и 11 мальчиков от 1 месяца до 8 лет.

Заболели в том числе и шестеро медиков.

В больницы попали 24 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 76 человек. Всего коронавирус преодолели 3 тыс. 682 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе - 35, в Дарницком - 27 и в Днепровском районе - 25 случаев.

Коронавирус: последние новости

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Автор: Виктория Токарева

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