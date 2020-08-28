Количество больных коронавирусом в Киеве за сутки увеличилось на 251 человека.
Читайте такжеСOVID - 19 набирает обороты в Украине: побит очередной коронавирусный " рекорд"Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм-канале.
"За весь период пандемии у нас наибольшее количество летальных исходов. Умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян", - отметил Кличко.
Мэр сообщил, что на сегодня в столице уже 12719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет
- 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет
- 5 девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 1 года до 16.
- Заболели и 10 медиков.
По данным мэра, в больницы столицы попали 47 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 4070 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах – по 39, в Днепровском – 37, в Святошинском районе – 30 случаев.
"Увеличивается в последние дни количество больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. На сегодня в стационарах находятся 486 пациентов. Из них 22 ребенка. 101 больной в тяжелом состоянии. 195 получают кислородную терапию. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 60 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сообщил мэр.
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