Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, Днепровском – 66, Деснянском районе - 45 случаев.

В Киеве за сутки обнаружили 356 новых больных коронавирусом. 8 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 291 киевлянина.

Читайте такжеЗеленский спрогнозировал, когда может появиться вакцина против коронавирусаОб этом в Телеграм-канале сообщил мэр Виталий Кличко. "Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 18 070", - отметил он.

Заболели:

184 женщины в возрасте от 18 до 76 лет

139 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет

15 девочек от 2 до 15 лет и 18 мальчиков от 1 до 16 лет.

Заболели и 8 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 134 человека. Всего коронавирус преодолели 5 519 жителей Киева", - написал столичный мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, Днепровском – 66, Деснянском районе - 45 случаев.

Кроме этого, столичный председатель подчеркнул, что в Киеве, как и по Украине, увеличилась смертность от коронавируса. Как и в начале пандемии, умирают, в основном, пожилые люди.

"В основном возраст киевлян, которые не преодолели вирус - 65 лет и старше. В таком возрасте умерли 192 человека", - уточнил Кличко, добавив, что самая молодая среди умерших – 25-летняя жительница Днепровского района. Самый взрослый - 96-летний житель Соломенского района.

"Поэтому я призываю всех беречься! Не рассказывать что, это как обычный грипп. Не идти в места большого скопления людей. Не вести себя легкомысленно. Забота о своем здоровье – это и ваша жизнь и безопасность других людей. И возможность надлежащего функционирования медицинской системы Киева. Для нас главное – не допустить инфекционного взрыва. Потому что кровати то можно добавить. А вот кто нас будет лечить? Думайте и об этом, пожалуйста", - призывам мэр.

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Автор: Ирина Погорелая