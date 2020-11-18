Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 169, Подольском – 160, Деснянском районе – 137 случаев.

За сутки в Киеве зарегистрировано 1213 новых больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1013 киевлян.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 53 855.

Заболели:

673 женщины в возрасте от 18 до 94 лет

451 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет

51 девочка от 25 дней до 17 лет и 38 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

39 медиков.

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 94 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 430 человек. Всего коронавирус преодолели 19 556 жителей Киева", - сообщил Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 169, Подольском – 160, Деснянском районе – 137 случаев.

Как сообщил мэр, в стационарах медучреждений города лечится 1961 больной коронавирусом. Из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 723 пациента. Кислородную поддержку получают 1002 человека. Под аппаратами ИВЛ-31 болен.

"Город подготовил более 4500 коек для приема больных коронавирусом. Заполненность коек в столице – почти 52%", - отметил Кличко.

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Автор: Ирина Погорелая