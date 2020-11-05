В Киеве за сутки выявили 983 новых больных COVID-19, 11 человек умерли.
Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Телеграм-канале.
«Количество больных в столице продолжает тревожно увеличиваться. За прошедшие сутки в Киеве выявили 983 больных COVID-19. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян. На сегодня в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - написал Кличко.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют дети коронавирусом при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаление легких при коронавирусе
- Исчез нюх - верный симптом коронавируса
Среди тех, у кого выявили коронавирус за прошедшие сутки: 539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 362 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, а также 41 девочка от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчик от 1 до 17 лет.
Заболели в том числе и 27 медиков.
В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 99 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице еще 348 человек. Всего коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки выявили в Соломенском районе - 154, в Деснянском – 144, и 127 случаев - в Дарницком районе.
"Ситуация сложная. Не относитесь к коронавирусу как к призрачной угрозе! Соблюдайте основные правила безопасности. Сегодня от сознания каждого из нас зависит то, как мы преодолеем этот вызов", - подчеркнул Кличко.
Коронавирус в Киеве: что известно
- В Киеве медучреждения для больных COVID-19 заполнены почти на 73%
- В "Феофании" планируют развернуть госпиталь для больных на коронавирус - СМИ
- Почти 10 тысяч: в Украине установлен новый коронавирусный антирекорд
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram