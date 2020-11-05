В частности, заболели 82 ребенка и 27 медиков.

В Киеве за сутки выявили 983 новых больных COVID-19, 11 человек умерли.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Телеграм-канале.

«Количество больных в столице продолжает тревожно увеличиваться. За прошедшие сутки в Киеве выявили 983 больных COVID-19. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян. На сегодня в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - написал Кличко.

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Среди тех, у кого выявили коронавирус за прошедшие сутки: 539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 362 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, а также 41 девочка от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчик от 1 до 17 лет.

Заболели в том числе и 27 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 99 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 348 человек. Всего коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки выявили в Соломенском районе - 154, в Деснянском – 144, и 127 случаев - в Дарницком районе.

"Ситуация сложная. Не относитесь к коронавирусу как к призрачной угрозе! Соблюдайте основные правила безопасности. Сегодня от сознания каждого из нас зависит то, как мы преодолеем этот вызов", - подчеркнул Кличко.

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Автор: Инна Андалицкая