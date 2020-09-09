 За сутки в Украине коронавирусом заболели 2 551 человек / фото УНИАН

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Как сообщает Минздрав в Телеграмм-канале, 9 сентября в Украине 143 030 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2979 летальных, 64703 пациента выздоровели. Всего проведено 1 751 931 тестирований методом ПЦР.

Коронавирус в областях:

  • Винницкая область - 4503 случая;
  • Волынская область - 6015 случаев;
  • Днепропетровская область - 2923 случая;
  • Донецкая область - 1762 случая;
  • Житомирская область - 3879 случаев;
  • Закарпатская область - 8277 случаев;
  • Запорожская область - 2041 случай;
  • Ивано-Франковская область - 10 659 случаев;
  • Кировоградская область - 870 случаев;
  • г. Киев - 15821 случай;
  • Киевская область - 6459 случаев;
  • Львовская область - 16 269 случаев;
  • Луганская область - 480 случаев;
  • Николаевская область - 1714 случаев;
  • Одесская область - 8827 случаев;
  • Полтавская область - 1018 случаев;
  • Ровенская область - 9943 случая;
  • Сумская область - 2143 случая;
  • Тернопольская область - 7824 случая;
  • Харьковская область - 11 493 случая;
  • Херсонская область - 538 случаев;
  • Хмельницкая область - 3355 случаев;
  • Черновицкая область - 11 581 случай;
  • Черкасская область - 2121 случай;
  • Черниговская область - 2515 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 сентября 2020 в Центр поступило 3054 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 205 819 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Перевод: Ирина Погорелая