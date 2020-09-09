По состоянию на 9 сентября в Украине зафиксировано 143 030 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердили у 2 551 человека.
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Как сообщает Минздрав в Телеграмм-канале, 9 сентября в Украине 143 030 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2979 летальных, 64703 пациента выздоровели. Всего проведено 1 751 931 тестирований методом ПЦР.
Коронавирус в областях:
- Винницкая область - 4503 случая;
- Волынская область - 6015 случаев;
- Днепропетровская область - 2923 случая;
- Донецкая область - 1762 случая;
- Житомирская область - 3879 случаев;
- Закарпатская область - 8277 случаев;
- Запорожская область - 2041 случай;
- Ивано-Франковская область - 10 659 случаев;
- Кировоградская область - 870 случаев;
- г. Киев - 15821 случай;
- Киевская область - 6459 случаев;
- Львовская область - 16 269 случаев;
- Луганская область - 480 случаев;
- Николаевская область - 1714 случаев;
- Одесская область - 8827 случаев;
- Полтавская область - 1018 случаев;
- Ровенская область - 9943 случая;
- Сумская область - 2143 случая;
- Тернопольская область - 7824 случая;
- Харьковская область - 11 493 случая;
- Херсонская область - 538 случаев;
- Хмельницкая область - 3355 случаев;
- Черновицкая область - 11 581 случай;
- Черкасская область - 2121 случай;
- Черниговская область - 2515 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 сентября 2020 в Центр поступило 3054 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 205 819 сообщений о подозрении на COVID-19.
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