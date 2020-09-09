Лидерами по распространению болезни остаются Львовская область и Киев.

По состоянию на 9 сентября в Украине зафиксировано 143 030 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердили у 2 551 человека.

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Как сообщает Минздрав в Телеграмм-канале, 9 сентября в Украине 143 030 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2979 летальных, 64703 пациента выздоровели. Всего проведено 1 751 931 тестирований методом ПЦР.

Коронавирус в областях:

Винницкая область - 4503 случая;

Волынская область - 6015 случаев;

Днепропетровская область - 2923 случая;

Донецкая область - 1762 случая;

Житомирская область - 3879 случаев;

Закарпатская область - 8277 случаев;

Запорожская область - 2041 случай;

Ивано-Франковская область - 10 659 случаев;

Кировоградская область - 870 случаев;

г. Киев - 15821 случай;

Киевская область - 6459 случаев;

Львовская область - 16 269 случаев;

Луганская область - 480 случаев;

Николаевская область - 1714 случаев;

Одесская область - 8827 случаев;

Полтавская область - 1018 случаев;

Ровенская область - 9943 случая;

Сумская область - 2143 случая;

Тернопольская область - 7824 случая;

Харьковская область - 11 493 случая;

Херсонская область - 538 случаев;

Хмельницкая область - 3355 случаев;

Черновицкая область - 11 581 случай;

Черкасская область - 2121 случай;

Черниговская область - 2515 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 сентября 2020 в Центр поступило 3054 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 205 819 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Перевод: Ирина Погорелая