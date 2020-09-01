С начала пандемии коронавирус подтвердили у 123 303 украинцев.

За сутки в Украине обнаружили 2088 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда в Украине может появиться вакцина от коронавирусаОб этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии коронавирус подтвердили у 123 303 украинцев, из них 2605 умерли (+48 человек за сутки), 57 802 - выздоровели (+688 человек за сутки).

Как сообщает Минздрав в Телеграмм-канале, в общем проведения 1 506 655 тестирований методом ПЦР.

Коронавирус в областях:

Винницкая область - 4044 случая;

Волынская область - 5523 случая;

Днепропетровская область - 2398 случаев;

Донецкая область - 1448 случаев;

Житомирская область - 3382 случая;

Закарпатская область - 7600 случаев;

Запорожская область - 1627 случаев;

Ивано-Франковская область - 9348 случаев;

Кировоградская область - 816 случаев;

г. Киев - 13546 случаев;

Киевская область - 5755 случаев;

Львовская область - 14 703 случая;

Луганская область - 320 случаев;

Николаевская область - 1284 случая;

Одесская область - 7494 случая;

Полтавская область - 808 случаев;

Ровенская область - 9269 случаев;

Сумская область - 1532 случая;

Тернопольская область - 6194 случая;

Харьковская область - 9338 случаев;

Херсонская область - 400 случаев;

Хмельницкая область - 2519 случаев;

Черновицкая область - 10 420 случаев;

Черкасская область - 1594 случая;

Черниговская область - 1941 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 сентября 2020 в Центр поступило 2379 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 184 031 сообщения о подозрении на COVID-19.

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Перевод: Ирина Погорелая