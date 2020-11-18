По словам Андрея Волянского, для снижения количества жертв необходимо защитить людей из групп риска.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский предполагает, что в Украине COVID-19 уже переболело до 15% населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"На сегодняшний день я предполагаю, что в Украине уже переболело более 10% населения, возможно - до 15%, хотя по официальным данным это 1,5% населения страны", - заявил Волянский.

"К сожалению, неизбежны потери – это десятки тысяч летальных исходов. Можно ли эти жертвы снизить? Да, можно, нужно включать еще некоторые резервы, которые на сегодня не использованы. На сегодня это защита групп риска, потому что в Украине, к сожалению, это мероприятия пока не проводились и не предлагались", - отметил врач-иммунолог.

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Волянский подчеркнул, что группа риска неоднородна - это и люди старшего возраста, и люди с заболеваниями "разных систем" любого возраста, в первую очередь это хронические заболевания в стадии обострения: диабет, бронхиальная астма, заболевания сердца. По его словам, в этой категории населения летальность от COVID-19 на порядок или, возможно, «на два порядка» выше, чем в остальных категориях.

"Этих людей нужно защищать, их нужно хотя бы выделить, обследовать и оценить их сегодняшнее состояние", - считает медик.

Коронавирус в Украине: статистика

В Украине за все время пандемии зарегистрировано 570 тыс. 153 случая COVID-19, выздоровели 259 тыс. 79 человек, умерли 10 тыс. 112. По состоянию на утро, 18 ноября, зафиксировано 12 тыс. 496 новых случаев COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров