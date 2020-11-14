Низкая физическая активность и употребление сладостей осложняют течение коронавирусного заболевания. Углеводные продукты сгущают кровь.
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Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина".
"Надо как можно меньше углеводов, особенно сладких - они сгущают кровь... Углеводороды, низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания", - отметил Ляшко.
Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 12524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости. За все время пандемии в Украине заболело 525 176 человек. Летальных случаев выявлено 9 508.
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