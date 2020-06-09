В Одесской области вспышка СОVID-19 случилась из-за контакта местного жителя с молдавским пастухом
В одном из сел на юге Одесской области вспышка СОVID-19 произошла из-за контакта местного жителя с молдавским пастухом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко.
По ее словам, эпидемиологи установили, что в селе Дмитровка Болградского района первым заболел местный житель, пасший овец в приграничной зоне. В частности, мужчина во время выпаса контактировал с молдавским пастухом, который живет в населенном пункте, где зафиксировано распространение коронавируса среди местных жителей.
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Как отметила врач, украинский пастух (житель Дмитровки) заразил свою дочь, от которой инфекция передалась другим людям.
По состоянию на сегодня, в селе Дмитровка зафиксировано 16 случаев СОVID-19, среди них две беременные женщины и семейный врач.
Во втором селе Болградского района - Криничное - заболело 10 человек. Здесь вспышка началась с местной жительницы, которая работает младшей медсестрой в Болградской центральной районной больнице. Данный населенный пункт расположен возле трассы международного значения Одесса-Рени.
По данным специалиста, в хирургическом отделении Болградской ЦРБ заболело пять медицинских работников. В настоящее время, как отметила Есипенко, это отделение закрыто на дезинфекцию.
В общей сложности, в Болградском районе СОVID-19 установлен у 36 человек, в числе которых по пять медработников и детей.
С 9 июня в указанных двух селах усилены карантинные меры, выставлены карантинные посты.
По состоянию на утро 9 июня, в Одесском регионе лабораторно подтверждены 1013 случаев COVID-19.
Как сообщал УНИАН, 8 июня в селах Криничное и Дмитровка Болградского района Одесской области начали устанавливать карантинные контрольно-пропускные пункты.
В связи со вспышкой коронавирусной инфекции принято решение запретить в районе деятельность учреждений культуры, межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, путь следования которых проходит через территорию Болградского района, и пр.
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