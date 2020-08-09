"В масках есть неудобно, танцевать тоже": во Львове после свадьбы зафиксировали вспышку коронавируса

Случаи заражения коронавирусом продолжают регистрироваться как среди родственников молодоженов, так и среди гостей и их семей.

Во Львове после пышного празднования свадьбы, которая состоялась в минувшие выходные, гости начали массово болеть коронавирусом.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

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По ее словам, в целом на праздник пришли 130 гостей: сначала на свадьбу пригласили 180 гостей, но 50 из них - отказались прийти.

"О социальной дистанции, конечно, никто не вспоминал. В масках есть не удобно, танцевать тоже ... Все надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые (тест на входе с отрицательным ПЦР никто не требовал;)) и употребление алкоголя поможет избежать болезни", - отметила Тимко.

Через четыре дня заболел родственник жениха, а затем кое-кто из семьи невесты. Сначала они решили, что простудились из-за кондиционера, однако несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией. Лаборатория подтвердила у них заболевание COVID-19. Случаи заражения коронавирусом, добавила Тимко, продолжают регистрироваться также и среди гостей и их семей.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине зарегистрировано 80 949 случаев заболевания COVID-19. В течение 8 августа обнаружили 1 199 новых инфицированных коронавирусом.

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