За сутки – 550 новых больных: в Украине уже более 26,5 тысяч подтвержденных случаев COVID-19

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 6 июня в Украине зафиксировано 26 514 подтвержденных случаев COVID-19.

По данным ЦОЗ, на 6 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 26 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11 812 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Всего проведено 414 542 тестирование методом ПЦР.

Читайте такжеЭпидемиолог Екатерина Сояк: Коллективный иммунитет к COVID-19 нам все равно придется приобрести. То есть, большая часть населения должна столкнуться с вирусом и переболеть

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область — 1116; Волынская область — 1037; Днепропетровская область — 965; Донецкая область — 203; Житомирская область — 870; Закарпатская область — 1301; Запорожская область — 488; Ивано-Франковская область — 1533; Кировоградская область — 546; м. Киев — 3375; Киевская область — 1748; Львовская область — 2053; Луганская область — 52; Николаевская область — 307; Одесская область — 986; Полтавская область — 273; Ривненская область — 2014; Сумская область — 192; Тернопольская область — 1255; Харьковская область — 1222; Херсонская область — 179; Хмельницкая область — 509; Черновицкая область — 3585; Черкасская область — 448; Черниговская область — 257.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 06 июня 2020 года в Центр поступило 993 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 64336 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7:30 в мире от COVID-19 удалось выздороветь 2 748 576 пациентам. Всего с начала пандемии зарегистрировали 6 740 023 подтвержденных случаев инфицирования.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram