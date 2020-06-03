Стало известно, сколько депутатов Рады взяли "больничный" из-за COVID-19

Количество озвучила председатель фракции "Слуга народа".

В настоящее время трое народных депутатов находятся на больничном из-за коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире одного из телеканалов сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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На вопрос о нынешней ситуации с коронавирусом в Верховной Раде и о том, болеет ли кто-то из депутатов в настоящее время, Кравчук ответила: "Сейчас трое народных депутатов, из них два представителя нашей фракции, на больничном в связи с коронавирусом. Это, в принципе, те фамилии, которые раздавались в прессе. Это Валерий Божик, Юрий Аристов из нашей фракции и (Олег) Мейдич - это "Батькивщина".

Новых случаев, сказала Кравчук, зафиксировано не было.

"Сейчас все смотрят за симптомами, если нужно, то сдают тесты", - отметила депутат.

Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрировано 24 тыс. 823 случаи заболевания COVID-19, из них за сутки – 483 новых.

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