В Украине уменьшилось число новых инфицированных COVID-19

Вчера количество новых больных почти пересекло отметку в 1 тысячу.

В Украине зафиксирован 841 случай коронавирусной болезни COVID-19.

20 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 35 825 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 994 – летальные, 16 406 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 841 новый случай. Всего проведено 553 737 тестирований методом ПЦР.

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Сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область — 1627; Волынская область — 1743; Днепропетровская область — 1036; Донецкая область — 355; Житомирская область — 1229; Закарпатская область — 2069; Запорожская область — 551; Ивано-Франковская область — 1981; Кировоградская область — 612; г. Киев — 4252; Киевская область — 2174; Львовская область — 3679; Луганская область — 72; Николаевская область — 349; Одесская область — 1232; Полтавская область — 290; Ривненская область — 2776; Сумская область — 252; Тернопольская область — 1643; Харьковская область — 1779; Херсонская область — 185; Хмельницкая область — 612; Черновицкая область — 4268; Черкасская область — 592; Черниговская область — 467.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 июня 2020 года в Центр поступило 1248 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 78 194 сообщений о подозрении на COVID-19.

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