"Не надо пренебрегать средствами защиты": вирусолог оценила коллективный иммунитет украинцев от COVID-19

Медик отметила, что наличие антител не обязательно может свидетельствовать о том, что у человека есть антитела к COVID-19.

Коллективный иммунитет от коронавируса сформирован менее чем у пятой части населения Украины.

Об этом заявила вірусолог Алла Мироненко, передает «Обозреватель». "На самом деле, переболело намного меньше, чем пятая часть. Гораздо меньше. И мы должны это понимать", – подчеркнула она.

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"Наличие антител не обязательно может свидетельствовать о том, что у нас есть антитела к COVID-19, а не перекрестные антитела с какими-то другими возбудителями. Например, ложно-положительный результат на наличие антител может быть за счет того, что у человека измененный гормональный фон – какое-то аутоиммунное заболевание", – пояснила врач.

В этом контексте она призвала украинцев не пренебрегать средствами защиты даже в том случае, если тест показал наличие в их крови антител. "Вопрос до конца не изучен", – отметила она.

Напомним, во Львове работников больниц начали тестировать на наличие антител к коронавирусу с помощью иммуноферментного анализа (ИФА).

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