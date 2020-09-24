Новое зонирование начнет действовать с понедельника, 28 сентября.

По итогам пересмотра эпидемического зонирования в Украине Киев вышел из «оранжевой» карантинной зоны и перешел в «желтую». Это предполагает определенные смягчения в режиме карантина.

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О пересмотре зонирования на заседании Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Новое зонирование начнет действовать с понедельника, 28 сентября, и будет действовать 14 дней.

С 14 сентября Киев находился в "оранжевой" карантинной зоне, с жесткими ограничениями. В частности, ограничивалась работа заведений питания, хостелов и фитнес-центров.

Ограничения в зонах карантина

В "красной" зоне запрещается работа общественного транспорта. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, курсирующего транзитом, и с межобластного транспорта (+ ограничения "оранжевой" зоны).

В "оранжевой" зоне запрещена деятельность объектов размещения (хостелов, туристических баз и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и при участии не более 100 человек (+ ограничения "желтой" зоны).

В" желтой" зоне нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства (+ ограничения "зеленой" зоны).

В "зеленой" зоне действуют следующие ограничения: пребывание в общественных зданиях - только в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполненной на 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.

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Автор: Дмитрий Захаров