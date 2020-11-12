Министр отметил, что для понимания действенности такого формата карантина должно пройти определенное время. Именно поэтому его ввели на три недели

Если карантин выходного дня в Украине поможет сдержать рост количества больных коронавирусом, то ограничительные меры могут смягчить.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире канала «Украина 24». Он отметил, что для понимания действенности такого формата карантина должно пройти определенное время. Именно поэтому его ввели на три недели.

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«Нам очень важно уменьшить контакты, цепь передачи инфекции. Мы понимаем, что если люди на выходные максимум, куда могут пойти – это за продуктами питания, или пойти погулять на улицу, таким образом, контакты между людьми будут минимальными в эти дни», - отметил он.

Министр также ответил на вопрос, правда ли, что церквям разрешили не соблюдать карантин выходного дня.

"Вопрос справедливости - самый главный. Я достаточно жестко отреагировал на размещенный в соцсетях пост «Эпицентра», я считаю, что внедренные в стране ради сохранения здоровья и жизни ограничения должны быть одинаковыми (для всех – Ред.)... У нас установлено, что любые мероприятия могут проводиться (при участии – Ред.) не более 20 человек, с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Это касается и церквей", - заявил министр.

По его словам, внедряя новые ограничения, власти ориентируются на количество заболевших.

«Если такие меры сдерживают рост, никто не будет держать людей в дополнительных ограничительных мерах, если не будет потребности. Сейчас мы планируем на три недели, и будем смотреть на динамику. Сразу после первых выходных, разумеется, нельзя будет сказать, как они сработали, нужно, чтобы прошло небольшое время», - отметил он.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября, Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

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Автор: Андрей Василюк