Врачи сейчас захлебываются в работе, и психологически люди истощены.

Медики, работающие с COVID-19, надеются, что из-за карантина выходного дня ситуация станет лучше, но признаков для этого пока не видят.

Об этом заявила врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть".

"Вообще врачи - люди такого специфического юмористического состава. А сейчас те, кто работают с COVID-19, нам уже и не смешно, мы и не верим, и мы об этом даже не говорим. Ты приходишь на работу, перед тобой такую массу всего надо сделать. И что-то, вы знаете, веру в то, что будет лучше, это не слишком вселяет... Мы надеемся, что будет лучше, но признаков для того пока не видим", - рассказала Гук.

По ее словам, врачи сейчас захлебываются в работе. Если пока им хватает кислорода, медикаментов, СИЗов (средств индивидуальной защиты. - Ред.), то сейчас они думают, на сколько им еще хватит этого, а также - хватит ли людей, потому что настроения разные и психологически люди истощены.

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Коронавирус в Украине: новости

В Украине за сутки 12 ноября подтвердили 11 057 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже более 500 тысяч человек. Днем ранее, 11 ноября, МОЗ отчиталось о 10 611 новых случаев.

Ранее Степанов сообщил, что период высокой заболеваемости COVID-19 в Украине продлится до апреля. При этом он добавил, что для медицинской системы нужен локдаун минимум на три недели.

Правительство Украины отменило карантинные зоны в стране, а также ввело карантин выходного дня. Подробнее о новых ограничениях читайте здесь .

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Автор: УНИАН