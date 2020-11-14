Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий прокомментировал решение мэра Львова Андрея Садового отменить выходные для малого и среднего бизнеса в городе, чтобы обойти "карантин выходного дня".
Об этом Козицкий написал в Facebook.
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Глава области отметил, что без соблюдения правил и законов Украина не сможет не только преодолеть эпидемию, но и построить страну по европейским стандартам.
"Андрей Садовый часто позиционирует себя в роли мэра европейского города. Мне интересно, вел бы он себя так же как сегодня, будучи городским головой условной Познани или Флоренции?",- заметил Козицкий.
Председатель ОГА в шутку предположил, что завтра исполком горсовета может позволить переходить улицу на "красный" или объявить наступление 2021 года.
Вечером 13 ноября мэр Львова Андрей Садовый заявил что в городе не будет "карантина выходного дня", поскольку горсовет сделал субботу и воскресенье рабочими для предпринимателей. Вслед за Львовом такое решение приняли и в Ивано-Франковске.
Карантин выходного дня, введенный правительством с 14 ноября на три последующие недели, уже вызвал нешуточное сопротивление со стороны регионов. Города поочередно начали отказываться от новых ограничений и обвинять центральную власть в плохой коммуникации и в неучете мнения бизнеса.
В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль отметил, что у мэров нет полномочий что-то запрещать из того, что принимает правительство.
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