Козицький жартома припустив, що завтра мерія Львова може оголосити настання 2021 року.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий прокомментировал решение мэра Львова Андрея Садового отменить выходные для малого и среднего бизнеса в городе, чтобы обойти "карантин выходного дня".

Об этом Козицкий написал в Facebook.

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Глава области отметил, что без соблюдения правил и законов Украина не сможет не только преодолеть эпидемию, но и построить страну по европейским стандартам.

"Андрей Садовый часто позиционирует себя в роли мэра европейского города. Мне интересно, вел бы он себя так же как сегодня, будучи городским головой условной Познани или Флоренции?",- заметил Козицкий.

Председатель ОГА в шутку предположил, что завтра исполком горсовета может позволить переходить улицу на "красный" или объявить наступление 2021 года.

Вечером 13 ноября мэр Львова Андрей Садовый заявил что в городе не будет "карантина выходного дня", поскольку горсовет сделал субботу и воскресенье рабочими для предпринимателей. Вслед за Львовом такое решение приняли и в Ивано-Франковске.

Карантин выходного дня, введенный правительством с 14 ноября на три последующие недели, уже вызвал нешуточное сопротивление со стороны регионов. Города поочередно начали отказываться от новых ограничений и обвинять центральную власть в плохой коммуникации и в неучете мнения бизнеса.

В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль отметил, что у мэров нет полномочий что-то запрещать из того, что принимает правительство.

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Автор: Яна Ставская