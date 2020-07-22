Кабмин продлил карантин в Украине до конца лета

Будет определяться уровень опасности отдельных зон: зеленый, желтый, оранжевый, красный.

Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 августа.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства.

"Это новое постановление. Предлагается применение его с 1 августа по 31 августа. Оно будет регламентировать установление карантина на территории страны. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень опасности распространения COVID-19", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов перед принятием решения.

Как будут определять уровень опасности эпидемии

По словам Степанова, уровень опасности будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться Национальной комиссией ТЭБ и ЧС.

"Базовым уровнем мониторинга является мониторинг на уровне области показателей, используемых и сейчас", - сказал Степанов.

Он напомнил, что это загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Как будет действовать карантин в разных зонах

Когда нет превышений показателей, область и все ее районы находятся в зеленой зоне, в которой действуют следующие ограничения: в общественных зданиях - маска или респиратор, проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 кв. м, проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах с заполненностью на 50%, перевозки пассажиров только в рамках сидячих мест.

"Регионы, которые постоянно находятся в зеленой зоне не требуют вмешательства и усиления отдельных противоэпидемических мероприятий национального уровня. Если начинает меняться индикатор 5 дней подряд, то сразу мы начинаем переходить - тот или иной регион или отдельная административно-региональная единица, в желтую - это так называемая буферная зона, там не существенные изменения, или на оранжевый и красный (уровни) ", - пояснил глава Минздрава.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 22 июля лабораторно подтверждены 60 тыс. 995 случаев COVID-19, за прошедшие сутки – 829 новых. Умерли от коронаиірусной болезни 1 тыс. 534 человека, выздоровели - 33 тыс. 172. Количество активных больных составляет 26 тыс. 289 человек.

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