Эксперт дала советы украинцам по улучшению иммунитета.

Здоровый образ жизни, правильная еда, режим сна и позитивное мышление могут улучшить иммунитет, что особенно важно в условиях пандемии и сезонных респираторных заболеваний.

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Об этом рассказала терапевтка, диетолог Ольга Безуглая в эфире канала "Украина 24". Она отметила, что все эти меры следует соблюдать в комплексе.

"Если бы можно было придумать пилюлю, употребляя которую, мы могли бы повлиять на наш иммунитет – то все было бы по-другому. Но я бы выделила со своей стороны то, что может повлиять на наш иммунитет: наша приверженность к здоровому образу жизни, питание, режим сна, режим физической активности, позитивный настрой и ваши мысли, которые в целом присутствуют в этом состоянии, которое сейчас есть. Поэтому это такой комплекс, в котором желательно выполнять ряд позиций и большинство факторов", — сказала она.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

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Автор: Андрей Василюк