Изжога – что это такое и как с ней бороться

Несмотря на дискомфорт, изжога, как правило, не является серьезной проблемой со здоровьем для большинства людей, однако причиняет множество неудобств.

Чувство жжения, тяжести или боли за грудиной, которое появляется за грудиной или в верхней части живота, знакомо многим. Оно может сопровождаться горьковатым или кисловатым привкусом во рту и в горле, жгучей болью, тошнотой, отрыжкой, метеоризмом. Причина столь неприятных ощущений – изжога.

Что такое изжога и почему возникает

Изжога возникает, когда кислое содержимое желудка попадает в пищевод. Если человек переел, переполненный желудок не позволяет полностью закрыться сфинктеру (заслонке, которая в норме разделяет пищевод и желудок). Агрессивный желудочный сок раздражает стенки пищевода, что и проявляется жжением.

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Чаще всего изжога появляется у предрасположенных к ней людей из-за неправильного питания – еды всухомятку, на ходу, злоупотребления кофе, крепким чаем, газированными напитками, чрезмерного употребления жареных и жирных блюд, острых приправ. Причиной ее появления может быть также прием некоторых лекарственных средств, курение, алкоголь.

Нередко ощущение жжения за грудиной возникает вследствие повышения внутрибрюшного давления при избыточном весе, беременности, запорах, из-за туго затянутого пояса или при поднятии тяжелых предметов. Также изжога появляется в результате постоянных нервных перенапряжений.

Во время каких болезней проявляется

Частое возникновение изжоги может свидетельствовать о наличии различных болезней желудочно-кишечного тракта и даже сердечно-сосудистой системы.

Чувство жжения возникает, например, при язве желудка или двенадцатиперстной кишки, гастрите, гастродуодените, холецистите, желчнокаменной болезни.

Лекарства от изжоги

Для борьбы с этим неприятным ощущением широко используют антациды – препараты, нейтрализующие повышенную кислотность желудочного сока.

Самыми популярными средствами являются следующие: Алмагель, Гавискон, Маалокс, Ренни, Риопан, Фосфалюгель.

Первая помощь: народные средства

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Если под рукой нет никаких лекарств, можно прибегнуть к народным средствам.

Простейший и всем известный метод облегчения загрудинного жжения – пищевая сода. Можно, в частности, принять половину чайной ложки питьевой соды, разведенной небольшим количеством воды. Это средство быстро снимает изжогу, но пользоваться им можно лишь изредка.

Народная медицина при изжоге рекомендует также нежирное молоко.

Еще одним домашним средством, которое применяют при изжоге, является картофель. Можно жевать сырые кусочки картофеля или же пить свежевыжатый сок.