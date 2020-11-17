В среднем украинцы проводят сидя 235 минут в день.

Почти 60% украинцев имеют избыточный вес, а 24,8% - ожирение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные во время онлайн-презентации результаты исследования STEPS по распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний в Украине.

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По данным исследования, в Украине 10% лиц имеют недостаточную физическую активность (менее 150 минут среднеинтенсивной нагрузки в неделю или равнозначной деятельности), а 73,3% - не занимаются высокоинтенсивной физической деятельностью.

Кроме того, результаты опроса свидетельствуют, что среднее время в сутки, которое украинцы проводят сидя, - 235 минут.

Среди жителей городов этот показатель составляет 246 минут, а сел - 218 минут.

Средний индекс массы тела, который должен составлять 25 кг кв.м, у украинцев составляет 26,8 кг на кв.м.

Так, 59% украинцев имеют избыточный вес (58% мужчин и 60,2% женщин), а 24,8% - ожирение (20,1% мужчин и 29,8% женщин).

*** Исследование проводилось Всемирной организацией здравоохранения, Министерством здравоохранения Украины, Центром общественного здоровья Минздрава Украины, Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко при поддержке Всемирного банка.

Первый этап исследования состоялся в 2019 году. Тогда опросили 7 тыс. 700 респондентов в возрасте от 18 до 69 лет на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Метод исследования - интервью с глазу на глаз по месту жительства респондента, а также антропометрические и биохимические измерения, в частности, анализы мочи и крови и измерение веса, роста и др. Второй этап исследования продолжался в течение 2020 года и заключался в анализе полученных данных.

Избыточный вес и ожирение: что стоит знать

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Автор: Антонина Доломанжи