В Украине из-за карантина и отсутствия транспорта значительно усилился дефицит донорской крови

Руководитель отдела безопасности крови и донорства ЦОЗ рассказала, кто может быть донором крови.

В связи с карантином и отсутствием транспорта значительно усилился дефицит донорской крови.

Об этом сообщила руководитель отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья Минздрава Украины Ирина Славинская-Рицнер во время онлайн-брифинга.

«К сожалению, из-за ограничения доступа к общественному транспорту уменьшился поток доноров в центры крови, а потребность в крови, к сожалению, не уменьшилась. Хотя плановые операции и отменили, но есть пациенты, которые не могут отменить свою болезнь. Это люди с онкологическими заболеваниями, это беременные женщины в случае осложнения родов. Поэтому Центр общественного здоровья призывает граждан стать донорами», - сказала она.

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Также Славинская-Рицнер напомнила, кто именно может быть донором.

«Это человек в возрасте от 18 лет и весом от 50 кг, который здоров», - отметила она.

Славинская-Рицнер объяснила, что есть определенные требования для состояния здоровья донора. «Доноры не должны иметь хронических заболеваний, таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД, гепатита В и С, венерических заболеваний, хронических сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний эндокринной системы, не должны иметь каких-либо хирургических вмешательств в течение года до момента сдачи крови», - отметила она.

Кроме того, люди, которые сделали татуировки, не могут быть донорами в течение года. Женщины могут быть донорами только через год после родов и не менее чем через три месяца после окончания грудного вскармливания ребенка.

Говоря о том, как добраться до Киевского городского центра крови, Славинская-Рицнер отметила, что воспользоваться общественным транспортом от центра крови можно при наличии удостоверения донора или справки о сдаче крови, которую обязательно выдают в центре крови.

«К сожалению, до центра крови доехать с такими документами не получится, только из него», - отметила она.

Ранее УНИАН сообщал, что сдавать кровь во время карантина безопасно, если придерживаться общих мер безопасности.