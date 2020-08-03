"Абсолютная профанация, не имеющая никакого отношения к логике и здравому смыслу": Комаровский раскритиковал ношение масок украинцами
Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, почему ношение масок не имеет большого смысла и обосновал свое мнение.
Соответствующий пост доктор опубликовал в социальной сети Instagram.
"Я не имею права выяснять с ВОЗ отношения. Для этого нужно быть, как минимум, президентом США. Поэтому вынужден соглашаться с мнением Всемирной организации здравоохранения", - прокомментировал Комаровский.
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Маски, по словам эксперта, нужны больным, чтобы они не заражали окружающих своими выделениями, чихая и кашляя. А вот здоровых маски ни от кого и ни от чего не защищают.
Подобный способ избежать заболевания весьма наивен, но, если много людей находятся в невентилируемых небольших помещениях, - маска может помочь. Однако это должна быть хорошая маска либо одноразовая.
"Сейчас маска превратилась в пропуск в супермаркет. У каждого в кармане валяется маска. Поэтому в том виде, в каком у нас маски широчайше используются, - это абсолютная профанация, не имеющая никакого отношения к логике и здравому смыслу", - негодует врач.
При этом, эксперт считает, что менять каждый день маски - нелогично и глупо, поскольку не у каждого найдется столько денег. "И представить себе, что какая-то бабушка на свою пенсию купит себе одноразовые маски и будет их каждый день менять - это смешно", - подытожил Комаровский.
Вопрос: Средина лета. Жара. А людям надо носить маски. Но сейчас маска превратилась из средства защиты практически в пропуск: предъявил на входе в метро или супермаркет, а потом спрятал. А изменилось ли ваше мнение по поводу ношения масок? Ведь ВОЗ «переобулась» и теперь советует всем в общественных местах быть в масках… ⠀ Ответ: Я не имею права выяснять с ВОЗ отношения. Для этого нужно быть, как минимум, президентом США. Поэтому вынужден соглашаться с мнением Всемирной организации здравоохранения. ⠀ Маски нужны больным, чтобы они не заражали окружающих своими выделениями, чихая и кашляя. Здоровых маски ни от кого и ни от чего не защищают. Это очевидные вещи. ⠀ Но там, где невозможно социальное дистанцирование или где много людей находятся в невентилируемых небольших помещениях, маски теоретически способны защитить. Но это должна быть правильная маска. Или одноразовая действительно — раз надели и вечером утилизировали, или многоразовая, которую вы регулярно меняете, стираете, проглаживаете. ⠀ Согласен с вами, что сейчас маска превратилась в пропуск в супермаркет. У каждого в кармане валяется маска. Поэтому в том виде, в каком у нас маски широчайше используются, — это абсолютная профанация, не имеющая никакого отношения к логике и здравому смыслу. ⠀ И представить себе, что какая-то бабушка на свою пенсию купит себе одноразовые маски и будет их каждый день менять — это смешно. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #коронавирус #здоровье #маска #эпидемия
Напомним, что ранее Комаровский дал топ-6 рекомендаций по укреплению иммунитета.
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