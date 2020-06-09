Комаровский рекомендует летом тренироваться на улице, а не в зале
Известный украинский врач и ведущий Евгений Комаровский считает, что посещение тренажерного зала – верный способ заболеть на коронавирус.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
"С тренажерным залом все очень плохо. Во-первых, там огромное количество ручек, за которые берется куча людей. Во-вторых, люди в спортзале постоянно потеют. А что они делают, когда потеют? Постоянно вытирают рукой пот, то есть создают все условия для заражения", – заявил врач.
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По словам Комаровского, он не может дать однозначный ответ на вопрос, ходить или не ходить в тренажерный зал после ослабления карантина.
"Я не знаю, как быть с тренажерным залом. Если там не выполняют норм, если на каждом шагу нет дезинфекторов для рук, если ручки не обработаны, чего туда ходить?" – считает Комаровский.
В то же время он подчеркнул, что, если администрация зала придерживается всех санитарных норм, включительно с проветриванием помещений и организацией безопасной дистанции между посетителями, есть шанс тренироваться без риска заразиться.
"А если все-таки опасаетесь, то лето в помощь – множество тренажеров на свежем воздухе. Только не забывайте правильно применять санитайзер во время смены орудия", – подытожил он.
Вопрос: Как правильно вести себя на улице, в офисе, в громадських местах, мне в принципе понятно. Но я активный молодой человек, и у меня остался нерешенным очень болезненный для меня лично вопрос — как быть с тренажерным залом? Отказаться от занятий не могу — и так сколько все было закрыто, но и рисковать по-глупому тоже не хочется. Как заниматься с наименьшим риском заразится коронавирусом? ⠀ Ответ: С тренажерным залом все очень плохо. Во-первых, потому, что там огромное количество ручек, за которые берется куча людей. Во-вторых, люди в спортзале все время потеют, а что они делают, когда потеют? Все время вытирают рукой пот, то есть создают все условия для заражения. И я еще не видел ни одного спортзала в нашей стране, где бы поддерживались оптимальные параметры температуры и влажности. 18 градусов — да нигде, дышать нечем! И когда ты обращаешься к руководству спортзал и спрашиваешь, почему у вас дышать нечем, знаете, что они отвечают? «Если у нас будет 18 градусов, к нам не будут ходить, потому что холодно». Вот такая у нас ментальность — мы должны обязательно потеть во время занятий спортом. Поэтому я не знаю, как быть с тренажерным залом. Если там не выполняются нормы, если на каждом углу нет дезинфекторов для рук, если ручки не обработаны, чего туда ходит? Это же прямой способ заболеть. Опять-таки, как правило, люди, которые ходят в тренажерные залы — это молодые и активные люди, которые любят общаться, рисковать и путешествовать. ⠀ Но если все меры по дезинфекции поверхностей выполняются, в зале оптимальные температура и влажность воздуха, осуществляется сквозное проветривание и соблюдается социальное дистанцирование, то вы можете тренироваться без существенного риска заражения. ⠀ А если все же опасаетесь, то лето вам в помощь — множество тренажеров есть на свежем воздухе. Только не забывайте правильно применять санитайзер при смене снарядов. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #коронавирус #тренажерныйзал #спорт #занятия #безопасность
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 9 июня в Украине зарегистрировано 27 тыс. 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12 тыс. 412 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 394 новые случаи.
Карантин в Украине из-за эпидемии коронавірусної инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине начали смягчения карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональным властям предоставили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.
Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который предусматривает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.
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