Комаровский рекомендует летом тренироваться на улице, а не в зале

По словам Комаровского, он не может дать однозначный ответ на вопрос, ходить или не ходить в тренажерный зал после ослабления карантина.

Известный украинский врач и ведущий Евгений Комаровский считает, что посещение тренажерного зала – верный способ заболеть на коронавирус.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

"С тренажерным залом все очень плохо. Во-первых, там огромное количество ручек, за которые берется куча людей. Во-вторых, люди в спортзале постоянно потеют. А что они делают, когда потеют? Постоянно вытирают рукой пот, то есть создают все условия для заражения", – заявил врач.

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По словам Комаровского, он не может дать однозначный ответ на вопрос, ходить или не ходить в тренажерный зал после ослабления карантина.

"Я не знаю, как быть с тренажерным залом. Если там не выполняют норм, если на каждом шагу нет дезинфекторов для рук, если ручки не обработаны, чего туда ходить?" – считает Комаровский.

В то же время он подчеркнул, что, если администрация зала придерживается всех санитарных норм, включительно с проветриванием помещений и организацией безопасной дистанции между посетителями, есть шанс тренироваться без риска заразиться.

"А если все-таки опасаетесь, то лето в помощь – множество тренажеров на свежем воздухе. Только не забывайте правильно применять санитайзер во время смены орудия", – подытожил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 9 июня в Украине зарегистрировано 27 тыс. 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12 тыс. 412 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 394 новые случаи.

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавірусної инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине начали смягчения карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональным властям предоставили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который предусматривает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.

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