Шмыгаль: у меня большие сомнения насчет целесообразности открытия в этом году детских лагерей

Министерство здравоохранения должно завтра к концу дня или 15 июня предоставить обоснование целесообразности открытия лагерей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сомневается в целесообразности открытия детских оздоровительных лагерей в Украине в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы правительства.

«У нас вчера и сегодня утром была дискуссия об этом (возобновление работы детских лагерей - УНИАН) с Минздравом, с главным санитарным врачом, президент поднимал этот вопрос на ежедневном совещании по борьбе с коронавирусом», - сказал он.

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По словам Шмыгаля, это сложная дискуссия.

«Мы опираемся на аргументы, оздоровление в детских лагерях - это более миллиона детей, которые могут болеть бессимптомно, которые могут переносить (коронавирус), которые могут переносить эту болезнь в свои семьи, пусть даже бессимптомно, но эта угроза довольно высокая. Моя личная позиция как отца, как гражданина Украины - я имею большие сомнения относительно целесообразности открытия лагерей в этом году», - добавил премьер.

По его словам, ряд министерств, в том числе Минздрав, должны показать свои расчеты, аргументы, обоснование эпидситуации, и если они смогут убедить, в том числе Кабмин, в целесообразности открытия детских лагерей, то возможно правительство примет соответствующее решение.

«Но пока я очень настороженно отношусь к открытию лагерей в ближайший месяц как минимум до того, как мы не увидим дальнейшее развитие этой эпидемии в Украине», - отметил Шмыгаль.

По его словам, Минздрав завтра до конца дня или в понедельник, 15 июня, должен предоставить обоснование целесообразности открытия лагерей.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

Открытие детских оздоровительных лагерей, санаториев и т.п., «зеленый туризм» возможны только на пятом этапе ослабления карантина и при условии соблюдения противоэпидемических рекомендаций.

По состоянию на 9.00 11 июня в Украине с начала эпидемии зарегистрировано 29 тыс. 070 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальных, 13 тыс. 141 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 689 новых случаев.

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