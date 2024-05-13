Самым холодным регионом окажется юг страны.

Во вторник, 14 мая, в Украине все еще будут держаться холода, при этом довольно неожиданно, что самым холодным регионом окажется юг страны, где температура днем составит всего +10...+14 градусов.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, теплее всего будет на западе Украины, +15...+22 градуса, на востоке также достаточно тепло, +13...+17 градусов. В центральных областях ожидается +12...+15 градусов, а на севере +11...+14 градусов.

Ночью все так же холодно - температура составит всего +3...+7 градусов, а на севере, западе и в центре местами возможны заморозки.

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Осадков в большинстве областей Украины 14-го мая не предвидится, и солнце немного прогреет воздух после ночного холода, отмечает синоптик.

В то же время на юге, который и так будет страдать от холода, еще и пройдут дожди из-за наличия небольшого циклона, а на Херсонщине и в Приазовье во вторник даже возможны умеренные ливни.

В Киеве 14-го мая осадков не предвидится, но будет холодно - ночью +3...+5 градусов, днем около +12 градусов.

Как отмечает Диденко, потеплеет в Украине во второй половине недели.

Кроме того, синоптик предупреждает о мощных магнитных бурях сегодня. Завтра они ослабнут, однако геомагнитная активность еще удержится.

Погода в Украине - что известно

Сегодня в Украине дневная температура на большей части территории ожидается +10...+15 градусов, в западных регионах - от +15 до +20, а в южных до +17. В Киеве днем будет всего лишь +11...+12 градусов. При этом днем прогнозируются дожди по всей Украине, кроме западных областей.

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